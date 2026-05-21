Рязането на администрация - щатове, заплати и реална ефективност

Административната реформа трябва да започне с внимателен анализ, а не с механично съкращаване на щатове. Около тази теза, макар и с различни акценти, пред Нова телевизия спориха социологът Кънчо Стойчев и общинската съветничка Ваня Григорова.

Стойчев заяви, че "не става дума за сеч, а за анализ", докато Григорова предупреди, че бюджетът няма да бъде решен с прибързано рязане на администрацията. Двамата коментираха и мерките срещу растящите цени, като се обединиха около нуждата от повече прозрачност при ценообразуването.

"Бюджетът няма да бъде закърпен през такова касапско рязане на администрацията. Проблемът е, че трябва да преценим дали местата са ненужни, или са незаети, защото са непривлекателни за работа", каза Григорова. Тя даде пример с Инспекцията по труда, където по думите й се започва със заплата от 800 евро.

Според Григорова има агенции, които трябва да бъдат закривани, ако са ненужни, както и партийни назначения, от които държавата може да се освободи. Тя обаче подчерта, че незаетите бройки не трябва автоматично да се приемат за излишни. "Незаети бройки не означава ненужни", обобщи тя.

Кънчо Стойчев опонира, че администрацията трябва да бъде прегледана през призмата на здравия разум. По думите му всеки гражданин се е сблъсквал с администрация, без която държавата не може да функционира, но има и звена, в които ефективността е спорна. "Съкращения са необходими, българският бизнес е категорично за съкращения", каза още той.

Разговорът премина и към предложенията на властта за овладяване на цените и защита на потребителите. Григорова постави въпроса дали пазарът може да бъде оставен сам да се регулира, след като според нея това очевидно не се случва. Тя добави, че не е достатъчно да се разчита потребителят да купува български стоки само защото са български, ако те са по-скъпи.

Стойчев определи проблема като стар и нерешен, като припомни, че от години се занимава с темата чрез инициативата "Произведено в България". Той даде пример с премахването на т.нар. такса "рожден ден", при която според него вериги са прехвърляли върху доставчици и потребители разходи за свои промоционални кампании.

По думите му основният проблем е отсъствието на достатъчно силна държавна реакция. "Трябва да се осветли процесът на ценообразуване, лъжа е, че това е търговска тайна. Когато се осветли този процес, ще стане ясно за какво става дума", каза Стойчев. По тази тема Ваня Григорова се съгласи с него.

