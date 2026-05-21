Рокада в ключова държавна агенция по решение на Радев

Премиерът Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Ангел Мавровски, съобщава БНР като се позовава на сови източници. Решението е в сила от днес и е по предложение на земеделския министър Пламен Абровски.

Смяната идва след период на активни проверки в сектора, при които бяха разкрити незаконни кланици, затворени месопреработвателни предприятия и унищожени тонове продукция заради неспазване на законовите изисквания за безопасност. Все още не е ясно кой ще оглави агенцията.

Мавровски беше назначен в края на февруари от служебното правителство. През последните месеци работата на агенцията под негово ръководство беше свързана със засилен контрол върху производството и търговията с храни, включително с действия срещу обекти, при които са установени нарушения.

Според Мавровски заповедта, която е получил за освобождаването си, е на бланка на Министерския съвет, но без подпис и печат. Към момента няма допълнителна официална информация за административните подробности около процедурата.

Смяната на върха на БАБХ поставя началото на нов етап в управлението на институцията, която има ключова роля за контрола върху безопасността на храните, работата на преработвателните предприятия и спазването на изискванията в сектора. Очаква се следващото ръководство да продължи линията на активен надзор и да даде яснота за приоритетите в работата на агенцията.

