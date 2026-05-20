Иззеха над 38 т негодни храни и животински суровини от месокомбинат в Свиленград

При съвместна проверка Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Гранична полиция, Икономическа полиция и Национална агенция за приходите констатираха сериозни нарушения по цялата производствена верига в месокомбинат в Свиленград. При акцията бяха установени 38 тона негодни храни и суровини от животински произход, които ще бъдат унищожени поради риск за здравето на потребителите.

Голяма част от суровините са без документи за произход, необходимата етикетировка и неправилни условия за съхранение. В производствените помещения липсват необходимите санитарно-хигиенни условия, както и нужното оборудване - обособено помещение, хладилник или контейнер за съхранение на странични животински продукти.

Месокомбинатът е затворен до отстраняване на всички несъответствия и предписания на инспекторите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com