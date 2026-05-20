Силна тема, трудна матура. Децата притеснени

Много силна и дълбока тема се падна на днешната матура по български език. Тя затрудни и притесни децата.

Интерпретативно съчинение по темата "Пътят към себе си" по "Песента на колелетата" на Йордан Йовков и есе "Авторитетите днес" са вариант 8 на задължителната матура по български език и литература, който се падна днес.

Абитуриентите имат право да изберат по кой от двата текста да пишат. Изпитният вариант за матурата е генериран от 5 895 937 възможни комбинации.

За нормалното провеждане на изпита са ангажирани 13 800 квестори. Абитуриентите са разпределени в 783 училища и 4 320 изпитни зали. Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст и за извличане на информация.

Максималният брой точки е 100 точки.

