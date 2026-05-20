Радев бръкна в раната. Най-голямата административна реформа

Премиерът Румен Радев започва най-голямата административна реформа за последните 20 години. Армията от чиновници в дублиращи се държавни структури, която нищо не върши и предизвиква гнева на хората с високите си заплати, ще бъде разформирована.

Започваме административна реформа, каза Радев, откривайки днешното заседание на Министерски съвет. Реформата ще е с две цели - повишаване на ефективността и свиване на разходите.

"Няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и правни рискове. Няма да има съкращения и преструктуриране, преди да извършим предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за това кои функции се дублират между органи, кои са остарели и неадекватни, както и кои могат и кога да бъдат автоматизирани", посочи министър-председателят.

Ще бъде сформиран Съвет за административна реформа с председател вицепремиерът Гълъб Донев.

„Подходите от които ще се ръководим в тази реформа са ясни. Това е сливане на агенции и дирекции с припокриващите се отговорности. Трансформиране на агенции в дирекции към ресорните министерства. Отпадане и премахване на излишни междинни звена, съкращаване на незаети щатни бройки, пенсиониране без заместване, също така и програми за доброволно напускане", посочи Радев.

Имаме ясни критерии за успех и те са намаляване на бюрократичната тежест за гражданите и бизнеса, съкращаване на времето за административно обслужване, по-голяма прозрачност и отчетност и разбира се, оптимизиране на публичните разходи при запазване на качеството на услугите, предоставени от администрацията, обобщи премиерът.

