Радев привика веригите. Битката с цените

Министър-председателят Румен Радев ще проведе среща с представители на търговските вериги в Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба.

Срещата е част от цялостния подход на правителството при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените, за повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и за защита на българските производители и на качеството на храните, посочиха от пресслужбата.

В 13:00 часа Националният съвет за тристранно сътрудничество стартира заседание, на което ще обсъди два законопроекта, свързани с високите цени на стоки и услуги.

Миналата седмица парламентът прие на първо четене промените в Закона за защита на потребителите, внесени от Явор Гечев от "Прогресивна България" и група народни представители, срещу високите цени на стоки и услуги, както и законопроект за изменение на Закона за защита на конкуренцията.

