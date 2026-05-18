Възстановиха ценен възрожденски иконостас в София

Десетки вярващи присъстваха на света литургия в Старинния храм „Св. Мина“ в София по повод обновяването на иконостаса и една година от завършването на ремонта на храма. Богослужението бе оглавено от Негово Преосвещенство Браницки епископ Йоан, първи викарий на софийския митрополит и патриарх Даниил, в съслужение с отец Андон Софиин.

В края на литургията отец Андон отправи благодарствено слово към църковното настоятелство, дарителите и основния благодетел на храма – проф. дтн инж. Цоло Вутов, като изрази признателност за подкрепата и християнската щедрост.

Старинният храм „Св. Мина“ е архитектурно-художествен паметник на културата. Цялостният ремонт на храма е реализиран с дарения от „Геотехмин“, „Геострой“ и „Геотрейдинг“ по Благотворителна програма „Българските добродетели“. Храмът е открит отново миналата година с тържествена света литургия, отслужена от Негово Светейшество Българския патриарх Даниил.

Обновеният иконостас е един от малкото запазени възрожденски иконостаси в София. Реставрацията е извършена с дарение на проф. Вутов и е определяна от специалистите като особено ценна заради съхранената оригинална живопис и декоративна украса.

Реставраторът Виолета Господинова разказа, че при започването на ремонта на храма през 2024 г. целият иконостас е бил покрит с дебели пластове блажна боя, нанесени през периода на социализма.

„Той беше изцяло замазан с боя. Още в началото започнаха да се показват цветни възрожденски рисунки под слоевете. Оказа се, че по целия иконостас има оригинална възрожденска живопис“, обясни тя.

След откриването на автентичните елементи е подадено заявление до Министерството на културата за разрешение за консервация и разкриване на оригиналната украса. По време на работата реставраторите установяват и сериозни поражения от стар пожар зад олтара, възникнал в период, когато храмът не е бил поддържан.

„Имаше обгаряния, нарушени участъци и много сериозни наслоявания. Целта ни беше максимално да върнем оригиналната цветна декорация и автентичния вид на иконостаса“, посочи Господинова.

По думите ѝ това е ръчно изработен иконостас с висока художествена стойност, вероятно създаден едновременно с иконите в периода на тяхното изографисване. „Това е един от малкото запазени възрожденски иконостаси в София. Голяма част от подобните образци са унищожени през годините и не са оцелели“, каза реставраторката.

Проф. дтн инж. Цоло Вутов

В рамките на реставрацията са възстановени апостолският ред и централната икона на Св. Мина, изработени по образци на оригинални творби на зографа.

Според предварителните проучвания иконостасът е свързан със Самоковската художествена школа. Смята се, че основен автор е Хаджи Иванчо Хаджипоплазаров, който се е подписал върху две от иконите в храма.

Снимки: Ромео Чолаков

