Общество

Фънки със скандални думи за Дара и Евровизия

Убеден е кой ще иска да печели от обедата

Фънки със скандални думи за Дара и Евровизия
18 май 26 | 12:21
1513
Стандарт Новини

“Браво на момичето, че спечели. Сега всичко живо ще направи гуша от тази победа на Дара.”

Това каза пред “България Днес” фронтменът на “Черно фередже” Димитър Ковачев-Фънки, който не бе разбрал до сутринта, че победата в “Евровизия” е за България и Дара Йотова.

“Ние свирихме до 4,00 сутринта и сега такъв махмурлук ме гони, че ме цепи главата. Не съм го гледал този провален фестивал. Една голяма звезда няма в него, защо да го гледам. Само по времето на Хитлер, когато са участвали АББА, е имало звезди. Сега е излишна глупост”, допълни през смях Фънки.

България всички ще почнат да правят сметки как да спечелят на неин гръб. “Всичко живо ще почне да прави гуша – то ще е фалшива храна, алкохол, дрехи, аксесоари, ресторантите ще вдигнат още повече цените, ще настане масова радост сред многото ментета във всички смисли”, разсъждава фънкарят.

И все пак, по думите му, поне туризмът може да има полза. “Ще дойдат богатите немци и американци да ни напълнят хазната”, смее се Фънки, който се надява да оправи махмурлука си и да е с “росна главица” на финала на “Като две капки вода” в “Арена 8888” тази вечер.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Стандарт Новини

Още по тема дара
Още от Общество
Коментирай
3 Коментара
Против
преди 21 минути

Евровизията от години вече се е превърнала на долнопробно циркаджийско представление за тЪпата тЪлпа !

Откажи
Анти
преди 20 минути

Изказването за времето на Хитлер и АББА показва яско простотията на Фънки !

Откажи
Теодор Панайотов Илиев
преди 1 минута

Браво Дара 👍❤🔥

Откажи