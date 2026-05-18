Фънки със скандални думи за Дара и Евровизия

“Браво на момичето, че спечели. Сега всичко живо ще направи гуша от тази победа на Дара.”

Това каза пред “България Днес” фронтменът на “Черно фередже” Димитър Ковачев-Фънки, който не бе разбрал до сутринта, че победата в “Евровизия” е за България и Дара Йотова.

“Ние свирихме до 4,00 сутринта и сега такъв махмурлук ме гони, че ме цепи главата. Не съм го гледал този провален фестивал. Една голяма звезда няма в него, защо да го гледам. Само по времето на Хитлер, когато са участвали АББА, е имало звезди. Сега е излишна глупост”, допълни през смях Фънки.

България всички ще почнат да правят сметки как да спечелят на неин гръб. “Всичко живо ще почне да прави гуша – то ще е фалшива храна, алкохол, дрехи, аксесоари, ресторантите ще вдигнат още повече цените, ще настане масова радост сред многото ментета във всички смисли”, разсъждава фънкарят.

И все пак, по думите му, поне туризмът може да има полза. “Ще дойдат богатите немци и американци да ни напълнят хазната”, смее се Фънки, който се надява да оправи махмурлука си и да е с “росна главица” на финала на “Като две капки вода” в “Арена 8888” тази вечер.

