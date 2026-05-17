Магърдич предсказа бъдещето на Дара, обеща нещо велико утре

Продуцентът Магърдич Халваджиян е сред първите, които поставят DARA на сцената на X Factor през 2015 г. и то когато изпълнителката е едва 16-годишна. Младото момиче още тогава покорява журито с таланта и борбеността си.

DARA след участието си в X Factor бе и в „Като две капки вода“. Спомням си, че пя страхотно на кастингите през 2015 г. и имах една единствена забележка. Видях, че има огромно самочувствие и й казах да внимава, защото това е едно от нещата, които могат да я съборят. Самочувствието трябва да бъде с покритие. Тя успя да го удържи и сега това самочувствие й помага, защото без него нищо не може да постигне в живота. Тя притежава всички останали качества – пее, танцува и има целия пакет, който X Factor изисква. Притежава всички качества да превзема световната сцена“, коментира продуцентът.

Според Халваджиян всички звезди в България са подложени на коментари, критика и хейт, но DARA е много силна. Силните са тези, които оцеляват. В началото малко я разклати хейта, но се вдигна на крака и триумфира във Виена. Продуцентът повтаря за пореден път, че на малката територия на страната ни има огромни таланти в спорта, музиката и другите изкуствата. Мнението му е, че ако искаме да сме сред световните звезди, трябва да се адаптираме и да сме на нивото им.

„Никой в началото не видя потенциала на BANGARANGA и не разбра песента. Не можеха да оценят това, което носи DARA - потенциал на световна звезда, заради енергията, харизмата, танците, пеенето, прекрасния й глас. Това е съвкупност от качества за един световен артист. Има качеството да умее да комуникира в социалните мрежи и успя да зарази всички с парчето си. В лицето на Сани има страхотен ментор и съм много доволен от това, което виждам. Тя отвори пътя пред себе си и българската музика. В момента цял свят говори за DARA и България“, категоричен е Магърдич.

Определянето му за представянето и хореографията на DARA на сцената на „Евровизия“ е за нещо грандиозно. Много труд, безкомпромисно пеене през първата и втората вечер, синхрон между нея и балета – това изисква безкрайни репетиции. С талант успя да спечели публиката, журито, журналистите. Според Халваджиян има опит за обединение на нацията подобно на това през 1994 година, когато станахме 4-ти във футбола в света.

„Догодина „Евровизия“ ще бъде в страната ни и това са огромни знаци за нас. Ние сме част от Европа, но тя трябва да ни види. С успеха си DARA ни помага това да се случи“, каза Маги Халваджиян.

За предстоящия голям финал на „Като две капки вода“ Сезона – Слънце

„Репетираме в момента и се надявам до към 2 часа тази нощ да приключим. За кратко време трябва да направим всичко в зала „Арена 8888 София“. Радвам се, че взехме решението тази година да не сме на стадиона, защото заради времето можеше да стане трагедия. Разумът при нас надделя, защото видяхме какви са опасностите миналата година. В зала „Арена 8888 София“ дори и да падат камъни, имаме покрив над главите си. Шоуто ще го има и ще имаме победител утре вечер. В миналия лайв Алекс Раева пя BANGARANGA и сигурно и утре вечер ще има специален поздрав към цялата публика“, обещава грандиозно шоу продуцентът.

