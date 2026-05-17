Жена взе шокираща пенсия след 61 години трудов стаж

Жена на 81 години от Полша получава пенсия от близо 9800 евро месечно, след като е работила повече от 61 години почти без прекъсване. Случаят предизвика огромен интерес в страната и бе определен като един от най-впечатляващите примери за рекордни пенсионни плащания, съобщава Business Insider.

Жената се е пенсионирала чак на 81-годишна възраст, а през цялата си кариера е имала само два месеца без осигурителни вноски. Според експерти именно дългият трудов стаж е причината за огромната сума, която днес получава всеки месец.

Рекордната пенсия идва след 61 години труд

Жената е от Куявско-Поморското воеводство и в момента получава около 42 075 злоти месечно, което се равнява на приблизително 9800 евро.

Според публикацията тя практически не е прекъсвала работа през целия си живот. Единствената пауза в осигуряването й е била едва два месеца. Точно тази почти непрекъсната професионална кариера превръща пенсията й в една от най-високите в страната.

Има и други впечатляващи случаи

Оказва се, че това не е единственият подобен пример в Полша. Втората най-висока пенсия в региона е регистрирана в град Торун. Там жена, която се е пенсионирала на 80 години и седем месеца след над 55 години трудов стаж, получава приблизително 34 847 злоти или около 8100 евро месечно.

Абсолютният рекорд обаче принадлежи на мъж от Силезкото воеводство. Според данните той е работил почти 63 години и е излязъл в пенсия чак на 86-годишна възраст. Днес месечният му доход надхвърля 43 000 злоти - приблизително 10 000 евро.

Как се стига до толкова големи суми

Според експерти обяснението е сравнително просто - колкото по-дълго човек работи след достигане на пенсионна възраст, толкова по-висока става пенсията му.

Специалистите изчисляват, че всяка допълнителна година официална работа може да увеличи бъдещите плащания с около 15%.

Именно затова хората, които отлагат пенсионирането с десетилетия, успяват да достигнат до рекордни месечни доходи.

Контрастът в Полша остава огромен

Докато някои пенсионери получават хиляди евро всеки месец, други живеят с почти символични суми.

Според данните най-ниската пенсия в същия регион е едва 1,4 цента месечно - огромен контраст, който отново поставя темата за неравенствата в пенсионната система.

Полската институция ZUS, която изпълнява ролята на пенсионен фонд, препоръчва хората внимателно да обмислят кога да се пенсионират и да търсят консултация със специалисти преди окончателното решение.

