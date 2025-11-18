Полша показа как се прави! Задмина Швейцария

В Европа свикнахме да говорим за „икономическите тигри“ на Азия или за дългогодишните лидери в Западна Европа. Но през 2025 г. едно от най-изненадващите имена в глобалната икономическа класация се оказа… Полша. Страна, която преди три десетилетия беше символ на посткомунистическия преход, днес се нарежда сред 20-те най-големи икономики в света, изпреварвайки по БВП дори финансовия бастион Швейцария.

Това постижение бе официално потвърдено на 12 ноември по време на конгреса за корпоративно банкиране във Варшава, където президентът на фондовата борса Томаш Бардзиловски обяви, че полската икономика достига оценка от 1,04 трилиона долара – резултат, който не просто преминава психологическата граница от 1 трилион, но и поставя страната пред Швейцария, прогнозирана с около 1 трилион долара.

Контрастът с миналото е впечатляващ: през 1990 г. Полша заемаше 38-о място в света по икономически размер. Днес тя вече е част от „елитния клуб“, макар по думите на Бардзиловски оставането там да изисква постоянни инвестиции и активна роля на банковия сектор и капиталовия пазар.

Ръст, който трудно може да бъде пренебрегнат

Само в края на 2025 г. положителните икономически новини се редуват една след друга. Данните на Централната статистическа служба (GUS) показаха, че през третото тримесечие Полша отчита 3,7% ръст на годишна база – най-бързият темп за последните три години. Премиерът Доналд Туск дори подчерта, че страната „расте най-бързо от години“ и е „на върха в Европа“.

Финансовият министър Анджей Домански допълни геополитическия контекст, заявявайки, че Варшава скоро може да настигне икономики като Саудитска Арабия и Нидерландия.

Двигателите на успеха: инвестиции, индустрия, отбрана

Полша инвестира рекордни средства – над 650 млрд. злоти (около 160 млрд. долара) насочени към технологии, енергетика и инфраструктура. Това са ключовите области, които модернизират цялата икономика и увеличават нейната конкурентоспособност.

Един от парадоксалните двигатели на ръста е и отбранителната индустрия. В условията на нарастваща несигурност в региона Полша става отличник в НАТО, отделяйки 4,7% от БВП за отбрана през 2025 г., с прогноза за 4,8% през следващата година. Тези средства стимулират местното производство – от военни машини до високотехнологични системи.

И все пак икономическият подем на страната не може да се обясни само с отбраната. „Полша има голям вътрешен пазар, което я прави по-устойчива на кризи от по-малките ѝ съседи като Чехия, Словакия или Унгария“, обяснява експертът от Bank Pekao Пьотр Барткевич. С население от 38 милиона души и бързо растящ стандарт на живот потреблението остава основен стабилизиращ фактор.

Експортен гигант и регионален център за производство

През последните години Полша се превърна в ключов производствен център на Европа. Страната увеличава износа си на автомобили, батерии, електроника и селскостопански продукти. Възходът на електромобилния сектор — благодарение на мащабни инвестиции от азиатски и европейски компании — допълнително ускорява развитието.

Logistics-позицията на Полша също играе огромна роля. С превръщането ѝ в транзитен коридор между Източна и Западна Европа държавата печели милиарди от транспортни, складови и логистични услуги.

Предизвикателства пред бъдещия растеж

Въпреки рекордния резултат Полша е изправена и пред рискове: недостиг на работна ръка, силна зависимост от европейските вериги за доставки, демографски натиск и нужда от дигитализация на част от традиционната индустрия.

За да се задържи в топ 20, страната трябва да ускори реформите си в образованието, иновациите и енергийния преход – задачи, които правителството вече посочва като приоритетни.

Полша – новият икономически център на Централна Европа?

От държава, която навлизаше трудно в пазарната икономика след 1990 г., до лидер на региона и световен играч – пътят на Полша е пример как силната индустрия, стратегическото планиране и смелите инвестиции могат да променят икономическата съдба на един народ.

Влизането в топ 20 не е само статистически успех. То е доказателство, че Централна Европа може да бъде икономически двигател на континента — и че Полша вече е един от неговите основни моторни блокове.

