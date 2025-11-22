Полша изкара армията! Поставя под охрана ключови обекти

Полската полиция започна съвместна операция с въоръжените сили за защита на жизненоважната инфраструктура на страната, след като беше установена повреда по железопътната линия, свързваща Полша с Украйна, съобщиха властите във Варшава, цитирани от местни и чуждестранни медии.

В официално съобщение на сайта на полицията се посочва, че във връзка с „актове на саботаж“, извършени в участъка Варшава – Люблин, главнокомандващият на полицията се е обърнал към вътрешния министър с искане за военна подкрепа. Тя ще включва не само наблюдение, но и съвместни патрули със службите за железопътна сигурност.

Министерството на отбраната на Полша вече е разположило 400 войници от Силите за териториална отбрана за охрана на железопътните линии. Според ведомството техният брой постепенно ще бъде увеличен до 10 000 с цел превенция срещу нови саботажни действия и пълна защита на ключовите транспортни артерии към Украйна.

