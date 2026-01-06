Изпроси си го! Звучен прякор за Мицкоски

Звучен прякор лепна опозицията в Скопие на премиера Християн Мицкоски.Партията СДСМ в Северна Македония го нарече "Малкия Вучич", като за пръв път така открито говори за сръбското влияние в страната и за връзките на македонския премиер с Белград, предават македонските медии.

„Както в разказа на Андерсен „Царят е гол“, днес е ясно, че министър-председателят Християн Мицкоски, известен като "Малкия Вучич", заради сляпото копиране на авторитарните методи на Александър Вучич, разкри истинското лице на правителството на Македония, което е нежната Коалиция ВМРО-ЗНАМ“, казват в позицията си от СДСМ, пише "Макфакс".

Марионетка на Белград

В изявление, публикувано тази сутрин (6 януари), озаглавено „Царят е гол“, СДСМ отправи поредица от сериозни обвинения срещу премиера Християн Мицкоски и правителствената коалиция ВМРО-ЗНАМ, оценявайки, че страната се движи към регрес и изолация, следвайки модел, който според партията се копира от Сърбия, допълва македонската медия "Рацин".

В текста СДСМ квалифицира Мицкоски като политически зависим от Белград и твърди, че „Мицкоски не е независим лидер, а марионетка под пряко влияние от Белград“, свързвайки управлението му със „сляпо копиране“ на методите на сръбския президент Александър Вучич. Партията добавя, че не основава тази оценка единствено на партийна позиция, а че това не е само тяхно обвинение, а се потвърждава от множество репортажи и статии от европейски и международни медии.

