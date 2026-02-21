БСП избира ново ръководство и определя водачите на листи

На пленум на Българска социалистическа партия ще бъде избрано ново ръководство на партията, след като преди две седмици Крум Зарков беше избран за нов лидер на формацията, предаде БНР.



Очаква се да бъдат определени съставът на Изпълнителното бюро и водачите на листи, както и да бъде даден старт на предизборната кампания.

Очаква се Зарков да събере екип от хора с опит и млади лица от различни кръгове в партията.

За пръв път от 1997 г. БСП ще прекъсне традицията нейният председател да води в столичния 25-ти район, написа Епицентър.бг. Крум Зарков е предпочел да се кандидатира в 24-ти район, където живее, твърдят техните източници. Атанас Атанасов, който е един от най-младите народни представители в момента и водеше в централния столичен район на предишните избори, щял да бъде начело на 25-ти МИР.

Традицията председателите на БСП да водят листата в 25-ти МИР тръгна от Георги Първанов, който живееше в този район. След него Сергей Станишев се кандидатира от същия избирателен район, за да има приемственост. Така постъпиха и следващите председатели на БСП. А медиите започнаха да наричат 25 МИР "лидерски район" през 2009 г., когато за пръв път в парламентарни избори участваше партия ГЕРБ, начело на която бе живеещият в Банкя Бойко Борисов. Банкя също попада в 25 МИР.

В другия столичен район - 23-ти, най-вероятно ще остане сегашният водач - Габриел Вълков, който е председател на Младежкото обединение.

Начело на кандидат-депутатските листи по места ще застанат номинирани от регионите хора.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com