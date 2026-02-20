Сандов пак се вихри! Разказва приключения от хижа "Петрохан"

Бившият вицепремиер и министър на околната среда Борислав Сандов реагира остро в социалните мрежи на информацията за дейността на организацията на Калушев край бившата хижа „Петрохан“. По думите му в публичното пространство циркулира частична информация, която създава внушения както за групата, така и за хората, свързвани с нея, съобщава „Труд“.

Сандов връща лентата към 2023 г. и описва свое посещение в района в ден, когато температурите в София достигали 38 градуса.

"Реших, че трябва да изведа семейството си от града и да потърся прохлада в планината. Сетих се за Петрохан и хубавите му гори. Обадих се на Ивайло Иванов от НАКЗТ и попитах дали можем да им отидем на гости.

Ивайло се зарадва и каза, че са горе и че ще се радва да се видим. Скоро след пристигането се отправихме към района на изворите на река Нишава в подножието на връх Ком - място, което не бях посещавал, но което привличаше вниманието ми заради една деривация (хидротехническо съоръжение, което отвежда води от този водосбор и ги прехвърля към каскада Петрохан) и заради потенциала за създаване на нова защитена територия в този район," пише Сандов.

Разказът му обаче не остава само в рамките на идилична разходка. По думите му денят, изпълнен с красиви гледки и положителни емоции, бил помрачен от случващото се в Народното събрание.

Той твърди, че ДПС са се опитвали да прокарат изменения в Закона за горите в последната седмица преди лятната ваканция на депутатите. На заседание на ресорната комисия, продължило до късно вечерта, поправките били приети.

Сандов описва последвалата спешна реакция: още на следващата сутрин започнала „трескава работа“ по изготвяне на отворено писмо до парламента и координация на действия за подкрепа, с цел да се предотврати окончателното приемане на измененията. Според него те щели да позволят „много по-голяма сеч и много повече дърва за купуване на гласове“.

Времето било критично - един-единствен ден до гласуването в пленарна зала. По думите му съвпадение на обстоятелствата било присъствието на още един гост в хижата - Асен Асенов, който също помогнал в процеса.

„Целият ден премина в комуникация и координация, като в късния следобед изпратихме писмото и привечер се прибрахме в София. На следващия ден гласуването в пленарна зала не получи мнозинство за промените в Закона за горите“, завършва разказа си Сандов.

