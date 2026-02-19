Самоубийство с два куршума! Журналист даде обяснението

(Само)убийството на Ивайло Иванов пред хижа „Петрохан“ се превърна в истинска сензация. Разследващите дори обявиха, че това е станало с два изстрела и това провокира още по-голямо недоверие във властта. Невероятният начин, по който адвокатът-пещерняк, който е представлявал "Росатом" в арбитражното ѝ дело срещу НЕК в Женева, се оказа, че не е прецедент. Имало е и други подобни случаи, разказва журналистката Даниела Пенкова.

Повече повече от седмица след намирането на телата на тримата мъже край хижа "Петрохан" - Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, съдебният лекар, направил аутопсиите, каза, че до трите тела на загиналите са намерени 4 гилзи, 2 пистолета и 1 пушка, припомня "Блиц".Доц. д -р Александър Александров обясни, че това не изяснява въпроса дали става дума за убийство или самоубийство.

„Кой е държал пистолета, аз не мога да кажа. Аз сам мога да се застрелям от упор, но и вие може да ме принудите да стоя мирно и да ме гръмнете. С два изстрела, дори и с три – може да има самоубийство. Интерпретацията на този настоящ случай ще бъде направена в рамките на цялото разследване“, каза тогава той.

Според Пенкова, най-силното доказателство, че в случая с трагедията край „Петрохан“ става дума за самоубийство, е именно двойният изстрел.

Тя изтъква, че в научната литература има десетки документирани примери на множествени огнестрелни наранявания при самоубийство. Изследванията показват, че между 2 и 8 процента от анализираните случаи са с повече от един изстрел, включително два или повече в областта на главата.

Ключовият фактор е анатомичният път на куршума. Ако първият изстрел не засегне мозъчния ствол или не причини моментална масивна кръвозагуба, е възможно човекът да остане в съзнание за кратък период.

Ето какво пише тя: "Най-силното доказателство, че в Петрохан става дума за самоубийство и за нищо друго, е именно онова, което умнокрасивитетът използва като "аргумент" в полза на тезата им за убийство - двойният изстрел на Ивей. Първият от тези два изстрела е направен отдолу (откъм брадичката) нагоре. Подобен изстрел просто няма как да го направи убиец, възможен е само при самоубийство.

След като куршумът му е размазал лицето, излизайки през него, Ивей е останал жив, в съзнание, и напълно способен да произведе втори изстрел. Проверих дали са регистрирани случаи на самоубийства с два изстрела в главата в научната литература. Бях залята с научни статии по темата. Това не само е възможно, но и се отнася за около 4% от случаите на самоубийства с огнестрелно оръжие в главата. В коментарите прикачвам три от научните статии, но има още десетки такива. С това искам да кажа, че изобщо не издържа тезата, че Ивей "няма как да се е самоубил с два изстрела" - това е напълно възможно и документирано много пъти. В изследването на Hejna et al. са описани случаи, при които хора произвеждат по два, три и дори повече изстрела в главата си, преди да настъпи фаталният край. Основният извод там е, че докато куршумът не прекъсне мозъчния ствол или големите кръвоносни съдове, тялото не се изключва автоматично. Човек остава в състояние на шок, но с достатъчно координация, за да продължи да натиска спусъка", твърди тя.

Същото потвърждават и данните на Бранд Каргер и Фаулър в две отделни изследвания. Те анализират десетки реални случаи на двойни изстрели и доказват, че в огромния процент от тях първото нараняване просто не е било смъртоносно. Каргер анализира 138 случая на самоубийства и установява, че в 8% от тях са налични множество изстрели (в половината от тях и двата изстрела са в главата).

Подобни са и данните на Фаулър, който при анализ на 713 случая открива, че при 2.7% от тях има повече от една входна рана в главата, като заключва, че способността за действие се запазва, ако „двигателните магистрали“ на нервната система са съхранени след първия изстрел.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com