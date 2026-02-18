Георги Марков побесня и начерта кошмар за страната!

Наздраве! Сорос взе властта в България! Кабинетът "Гюров" е антитръмп!

Това написа в профила си в социалната мрежа бившият конституционен съдия Георги Марков по повод представения ден кабинет на Андрей Гюров.

Ето какво още пише Марков по повод на кабинета:

"За първи път след 1944 г. сме едновременно срещу САЩ и Русия!

Бог да пази България - ще ни управлява английското посолство. Каква е целта?Ами, война! Къде? В Черно море!"

