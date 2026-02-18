Обрат в Европейската централна банка. Решението на Лагард

Кристин Лагард може да напусне поста си като президент на Европейска централна банка преди изтичането на осемгодишния ѝ мандат през октомври 2027 г., съобщи Financial Times като се позова на добре информиран източник.

Лагард, която оглави базираната във Франкфурт институция през ноември 2019 г., след като напусна Международен валутен фонд, обмисля да се оттегли преди президентските избори във Франция през април следващата година. Според източника това би позволило на френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц да участват в избора на нов ръководител на една от най-важните институции в ЕС.

От Европейската централна банка заявиха, че Лагард е изцяло фокусирана върху работата си и не е взела решение за края на мандата си.

Икономисти, анкетирани от Financial Times, посочват като водещи кандидати за поста ѝ бившия управител на испанската централна банка Пабло Ернандес де Кос и нидерландския му колега Клаас Кнот. Членът на изпълнителния съвет на ЕЦБ Изабел Шнабел също е заявила интерес към позицията, а президентът на германската централна банка Deutsche Bundesbank Йоахим Нагел също проявява желание за поста.

Според източници от Париж Макрон — който няма право на трети президентски мандат — от месеци настоява да има роля в избора на наследник на Лагард.

Ръководството на Лагард в ЕЦБ беше белязано от поредица от кризи — пандемията от Covid-19, пълномащабната инвазия на Русия в Украйна и търговско напрежение със САЩ. По време на нейния мандат инфлацията в Еврозоната достигна близо 11% в края на 2022 г., главно заради скока на енергийните цени и нарушенията във веригите за доставки.

ЕЦБ повиши лихвените проценти от минус 0,5% до 4% за малко повече от година. От средата на 2024 г. банката започна да намалява цената на заемите до около 2%, след като инфлацията се върна към средносрочната цел на институцията.

Назначението на Лагард начело на ЕЦБ през 2019 г. стана след договорка между Макрон и тогавашния германски канцлер Ангела Меркел. По същото споразумение бившият германски министър на отбраната Урсула фон дер Лайен пое ръководството на Европейската комисия.

Миналия месец Лагард заяви в интервю, че първоначално е приела поста с очакването за петгодишен мандат, което наблюдатели тълкуват като възможна подготовка за по-ранно оттегляне. Въпреки това тя и представители на ЕЦБ многократно подчертават, че остава ангажирана с изпълнението на задачите си и не е взето окончателно решение за предсрочно напускане.

