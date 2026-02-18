Блокаж на преговорите за Украйна. Москва се запъна

Преговорите за мир в Украйна са стигнали до задънена улица - това твърди американското издание "Аксиос", като се позовава на свои източници. Според тях вчерашният тристранен формат Съединените щати-Украйна-Русия, е преминал много напрегнато и не е постигнат напредък. Основната причина - липса на промяна в позицията на Москва.

Главният преговарящ от руска страна Владимир Медински, отново е изразил "твърда" позиция, която експерти определят като "неприемлива" за Киев. Вероятно става дума за съдбата Донбас. Русия иска контрол върху целия регион, въпреки, че части от него все още са във владение на Украйна.

В интервю за "Аксиос" президентът Володимир Зеленски заяви, че украинците никога няма да му простят подобен ход и дори и да се стигне до такова решение, то ще бъде отхвърлено от тях. Днес тристранните преговори продължават.

Украинският народ би отхвърлил мирно споразумение, което предвижда силите на Киев да се изтеглят от източния регион Донбас и да го предадат на Русия, заяви Зеленски пред "Аксиос".

Интервюто бе дадено във вторник, докато представители на Киев, Москва и Вашингтон водеха в Женева поредния кръг от преговори за прекратяване на конфликта. Регионът Донбас, 10% от който все още са под украински контрол, остава основна спънка в консултациите, отбелязва "Аксиос".

Украинският президент заяви в интервюто си, че американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са му казали, че Русия действително иска да сложи край на войната и че той трябва да координира действията си с преговорния екип на тази основа. Зеленски обаче ясно демонстрира по-песимистична нагласа, коментира американската медия. Той е посъветвал Уиткоф и Къшнър да не се опитват да го принуждават да представя визия за мир, която неговият народ би възприел като "неуспешна".

Украинският лидер отбеляза, че е "несправедливо" президентът Доналд Тръмп публично да призовава Украйна, а не Русия, да прави отстъпки за постигане на мир. Зеленски посочи, че макар за Тръмп да е по-лесно да упражнява натиск върху Украйна, отколкото върху много по-голямата Русия, начинът за постигане на траен мир не е "да се даде победа" на руския президент Владимир Путин.

През последните дни Тръмп два пъти заяви, че отговорността за отстъпки се пада на Зеленски. "Надявам се, че това е просто негова тактика, а не решение", каза украинският президент в интервюто си за "Аксиос". Той благодари на Тръмп за усилията му за постигане на мир и добави, че при разговорите му с Къшнър и Уиткоф няма този тип публичен натиск, който американският президент упражнява.

"Ние се уважаваме взаимно", подчерта Зеленски, като добави, че "не е от хората", които лесно се пречупват под натиск.

