Виелиците идват. Симеон Матев смрази с прогноза

Очаква ни нова сложна метеорологична ситуация, породена от преминаването на добре изразен средиземноморски циклон

В момента той се намира над западните Балкани и днес ще премине през нашата страна, което ще доведе до интензивни валежи и засилване на вятъра, с вероятност за преминаване на дъжд в сняг и последваща усложнена обстановка.

Характерът на ситуацията не се дължи само на обилните валежи, а и на факта, че през последните 20 дни валежите са над нормата. Поради това почвата е силно овлажнена и дори малки количества дъжд могат да предизвикат образуването на водни потоци и рязко повишаване на речните нива. Това коментира климатологът Симеон Матев в ефира на NOVA News.

Очакванията за днешния и утрешния ден предвиждат интензивни валежи от до 80 л/кв.м. Проблем ще създаде и преминаването на дъжда в сняг, което ще се случи днес вечерта и през нощта. Снеговалежът ще бъде най-силен в планинските райони и Северна България.

Утре вече ще имаме снежна покривка в Северна България и високите западни полета. Прогнозите сочат, че в района на Лудогорието, Силистра и Русе снежната покривка може да достигне до 20 см.

Виелици и навявания

По-сериозен проблем не представлява самата дебелина на покривката, а обстоятелството, че тя ще се образува в условия на силен северозападен вятър, който може да доведе до виелици и навявания.

Така че, от днес привечер до утре на обяд, всички пътници, преминаващи през Северна България и планинските проходи, трябва да бъдат изключително внимателни и подготвени за истинска зимна обстановка, подчерта той.

В Южна България времето ще бъде относително спокойно, валежите там няма да бъдат значителни и преходът от дъжд в сняг не би трябвало да предизвика сериозни смущения.

Ураганни ветрове

Очаква се утре следобед или привечер валежите да спрат в цялата страна, но за сметка на това вятърът ще се усили, като поривите ще достигнат 60-80 км/ч, а на места даже до 100 км/ч. Следователно, поривите ще бъдат съпроводени с бурни, а на някои места дори ураганни ветрове.

В сряда привечер се надявам тази сложна ситуация да приключи, без да доведе до значителни наводнения. Все пак, по-голямо притеснение будят виелиците, които ще настъпят тази нощ и утре сутрин в Североизточна България и на места по планинските проходи, обобщи Матев.

