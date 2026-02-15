Апокалипсис на "Тракия". Аквапланинг, потоп и катастрофа

Истински кошмар е пътуването по АМ „Тракия“, съобщава GlasNews.

Над аутобана се излива порой, който създава аквапланинг в част от пътя, което крие истинска опасност от пътен инцидент. Видимостта също е намалена.

По-рано днес, катастрофа край Вакарел в посока София предизвика километрична тапа, като пътуващи твърдят, че тя е стигнала до Ихтиман.

Към момента няма информация за пострадали при ПТП-то, а пътуващи отбелязват, че вероятно става въпрос за самокатастрофирал автомобил.

В посока Пловдив част от трасето е буквално „завирено", а това носи риск и от аквапланинг.

Това е един от сериозните рискове при пътуване в дъждовно време.

При аквапланинга гумите на колата губят контакт с пътната настилка. Причината е наличието на воден слой върху пътя. Това се случва, когато автомобилът се движи със сравнително висока скорост по мокра настилка, а гумите не могат да изтласкат натрупалата се вода достатъчно бързо. В резултат на това се образува водна „възглавница“ между гумите и пътя, което намалява сцеплението и води до загуба на контрол върху машината.

В зависимост от сезона и гумите шансът за аквапланинг варира.

Как трябва да реагираме, ако ни се случи?

Гумите с добре запазен протектор и дълбоки канали намаляват чувствително риска от аквапланинг. Но дори и те не са стопроцентова застраховка.

Затова спазвайте няколко прости правила при мокри пътища.

Първо, намалете. Няма конкретна скорост, която да ви предпази. Но разликата между 85 и 100 километра в час увеличава риска от аквапланинг с близо 40 процента. Разумната политика е да държите под 90 км/ч.

Второ, следете внимателно пътя, не се разсейвайте и бъдете подготвени.

Трето, ако все пак колата поднесе, запазете хладнокръвие. Паническите и прибързани действия са опасни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com