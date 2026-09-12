Тир се обърна на „Хемус“! Километрично задръстване след тунел "Витиня"
На място има екипи на пътна полиция, които регулират движението
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На място има екипи на пътна полиция, които регулират движението
Карайте с д0 90 км/ч, съветстват експертите
Майсторът Васил Жеков съветва какво да правим и какво да не правим
София. „Позитивното нещо в цялата ситуация е, че в България хората са добри. Много благодаря на полицаите, които бяха там на смяна. Един човек си пода...
Стара Загора. Певецът Любомир Киров, който за втора година е жури в музикалния формат "X Factor", е претърпял тежка катастрофа. Инцидентът е станал вч...