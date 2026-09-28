Обичана водеща е жертвата на катастрофата до Айтос

Дългогодишният водещ на Балканския фестивал на изкуствата в Карнобат е жената, загинала при тежката катастрофа между село Билка и село Дъскотна в неделя вечерта, пише Флагман.бг. Жертвата е 62-годишната Мария Димитрова от Добрич, известна с артистичния псевдоним Мария Винце.

Тя е дългогодишен вокален педагог по народно пеене, бивш заместник-директор и директор на СУ „Св. Климент Охридски“ в Добрич.

Димитрова е била в Карнобат именно заради фестивала, с който е свързана от години като водещ. За нея е била осигурена нощувка и за неделя вечер.

Хората около нея я съветвали да остане в града и да отпътува на следващия ден, но тя решила да се прибере сама към Добрич. Близките до фестивала я описват като отличен и опитен шофьор.

По думите им тя многократно е пътувала по същия маршрут и го е познавала добре. Трагедията се разиграла около 18:32 часа на 27 септември.

В отсечката след село Билка в посока село Дъскотна, община Руен, управляваният от Димитрова „Опел Астра“ с добричка регистрация е участвал в тежък пътен инцидент с товарен автомобил ДАФ с варненска регистрация. Камионът е бил управляван от 57-годишен мъж от Аврен, област Варна. Жената е загинала на място.

В първоначалната информация на ОДМВР-Бургас самоличността ѝ не е била официално потвърдена, тъй като спасителните екипи е трябвало да разрежат автомобила, за да извадят тялото. След катастрофата пътят Варна Бургас през Айтоския проход е бил затворен, а движението е пренасочено през Ришкия проход. Причините за тежкия сблъсък се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.