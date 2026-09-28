Тръгва нов ферибот. Побира двойно повече коли

Новият ферибот, който ще свързва двата бряга на Варненско-Белославското езеро, вече е на вода. 300-тонното съоръжение е част от проект, реализиран с подкрепата на държавата, и е проектирано специално за Белослав.

Фериботът ще превозва пътници, леки и товарни автомобили. Преди да започне работа обаче, предстои да бъде дооборудван и да премине необходимите процедури, съобщава БНТ.

„Фериботът е на малко повече от ден вече на вода. Оттук нататък предстои дооборудването му, поставяне на надстройката, където ще бъде мостикът“, обясни кметът на Белослав Диан Иванов.

До момента съоръжението е било транспортирано до мястото в продължение на два дни с помощта на няколко автоплатформи. След това два крана са го повдигнали само на около 100 милиметра от земята, за да започне бавното му спускане във водата.

Самото спускане е продължило между четири и шест часа заради огромното тегло на платформата и необходимостта операцията да бъде извършена изключително прецизно.

Новият ферибот ще има капацитет за минимум 40 автомобила – два пъти повече от настоящия, който превозва около 20 коли.

Очаква се по-мощните двигатели да направят плавателния съд и по-икономичен. По предварителни разчети разходът може да бъде намален с около 40%.

Новият ферибот е проектиран специално за нуждите на Белослав и представлява пилотен проект. Очаква се да влезе в пълна експлоатация в началото на март.

Сегашният ферибот вече е морално и технически остарял, а за него трудно се намират резервни части. Според кмета сериозното му модернизиране би струвало близо половината от стойността на новия ферибот.

„Все едно да се мъчим да направим 50-годишна кола към днешните стандарти“, коментира Диан Иванов.

Докато новото съоръжение бъде напълно готово за работа, връзката през Белославското езеро ще продължи да се обслужва от стария ферибот.

Предстои да бъде решено и каква ще бъде съдбата на досегашния плавателен съд след излизането му от експлоатация.