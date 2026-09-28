Брутален вятър вилнее във Варна! Дървета падат, магазин е затрупан

Силен вятър създаде проблеми във Варна. Поривите в града достигнаха над 40 км/ч, съобщава БНТ.

На телефон 112 са подадени 10 сигнала за паднали клони и дървета в различни части на морската столица.

Голям клон е паднал върху магазин за детски играчки. Въпреки че за инцидента са подадени три сигнала, повече от три часа той не е бил премахнат. При случая няма пострадали.

Собственичката на магазина Гергана Йорданова разказва, че ситуацията е създала и опасност от инцидент с електрическата мрежа.

„Самият клон е легнал върху жиците на тока. В момента съм си спряла тока, за да не се скъса кабелът и да не стане пожар, а магазинът е дървен“, разказва тя.

По думите й мястото е било опасно и за преминаващите хора. „Вече един човек се блъсна, затова сложихме този червен шал. Блъсна се, видяхме го легнал на земята“, допълва Йорданова.