Важна промяна за 850 000 българи. Какво предвиждат новите правила

Предложените промени в системата на ваучерите за храна въвеждат две ключови новости - увеличаване на максималния месечен лимит до 200 евро и въвеждане на нов данък от 7% при източника. Темата коментира заместник-председателят на Асоциацията на операторите на ваучери Борис Милев в предаването „България сутрин“ по Bulgaria ON AIR. По думите му ваучерите носят социален елемент, тъй като се раздават поравно на всички служители или на база отработен ден, което ги отличава от традиционната заплата. От асоциацията подкрепят категорично увеличението до 200 евро, тъй като инфлацията е обезценила предишното вдигане на сумата. С досегашния праг от 102,26 евро страната ни е била на дъното в Европа, докато с новия праг България ще се изкачи сред първите десет държави с най-висока подкрепа чрез ваучерна система.

Коментирайки новия данък от 7%, Борис Милев посочи, че макар частично данъчно облагане да съществува в държави като Румъния, в повечето европейски страни ваучерите за храна са напълно освободени от данъци и осигуровки. Като пример той даде Франция, Гърция и Турция, където подобен налог липсва. По думите му ролята на операторите е да гарантират прилагането на предвидените от държавата облекчения и да обслужват целия процес между бизнеса, служителите и търговските обекти, поради което той не одобрява налагането на данък върху социална мярка. Милев допълни, че сумата от 200 евро няма да покрива изцяло разходите за храна на едно домакинство, но със сигурност ще повиши покупателната му способност и ще му позволи да купува по-качествени продукти.

В момента около 850 000 души у нас получават ваучери за храна, а над 20–25 хиляди работодатели ги използват като социална придобивка за екипите си. Очаква се при правилно разясняване този брой да продължи да расте. Що се отнася до общата годишна квота, за 2027 година се предвижда увеличение до 1,5 млрд. евро спрямо сегашните 818 млн. евро, което ще осигури достатъчно ресурс за следващата година. За настоящата година обаче съществува риск през декември определени компании да останат без ваучери, тъй като прогнозите показват, че сегашният лимит няма да достигне с около 60–70 млн. евро.