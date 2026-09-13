Министър Василев назначи нов Надзорен съвет на „София тех парк“
Промяната поставя началото на „София тех парк 2.0“
Следете всички новини, анализи и коментари за Промяна. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Промяната поставя началото на „София тех парк 2.0“
Нов законопроект мина на второ четене в парламента
Промяната е част от цялостната стратегия на новото ръководство за пълна модернизация на Левски
Структурата излезе с официална позиция
След лудостта на пазара у нас
Прави се заради оптимизацията на трамвайната мрежа на територията на столицата
Ключова промяна заради президентските избори
Азербайджан и Армения разширяват търговията, подготвят нови транспортни маршрути
Какво реши Атанас Зафиров
Ето на кои дати възрастните могат да получат парите си
Официалните данни не показват срив на жилищния пазар
След 10 години битки със закона
Средният коридор превръща историческата близост между тюркските държави в икономическа и геополитическа сила
Премиерът представи раздел „Правосъдие“ от управленската програма
Норвежкият гигант е обичан не само заради футболните си постижения
Тези модерни решения са особено подходящи за апартаменти, където кухнята не е много голяма
Предстои нов етап в спонсорската политика на клуба
От началото на следващата година започва да се прилага нов мултифондов модел
Смениха телевизията за първия мач
МОН прави изцяло нови учебни пограми