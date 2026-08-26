Водолази откриха изчезналото 7-годишно дете от "Хармани"

Драматична развръзка с издирването 7-годишното момче край Созопол. Детето е открито преди минути от водолази в района към последния спасителен пост в южната част на плажа, научи Флагман.бг от свидетели на място.

Току-що на място дойдоха служители на МВР, които трябва да извършат необходимите действия, предаде изданието.

Драмата на плаж „Харманите“ започна снощи - бащата и единият му син бяха спасени, а 7-годишното момче изчезна в морето.

Сигналът за инцидента е подаден около 19:05 часа, след края на работното време на спасителите. Семейството е от Свищов, а 52-годишният баща бил на плажа с трите си деца. След влизане във водата мъжът и едно от момчетата били подети от течението.

Спасители от плаж „Харманите“ успели да извадят бащата и едното дете на безопасно място. Тогава станало ясно, че 7-годишният му син е останал в морето.

Веднага започнала издирвателна операция. В нея още снощи се включили български и полски спасители, които продължили да претърсват морето и след края на работното си време.

Спасителите влезли във водата, а впоследствие използвали и джетове, за да обходят по-голям район. Акцията продължила до настъпването на тъмнината, когато условията вече не позволявали безопасно издирване.

Тази сутрин операцията бе възобновена с много повече сили. В морето влязоха водолази, включиха се два катера на „Гранична полиция“, кораб на Военноморските сили, полицейски дрон и дрон на Baltic Rescue. Патрули обследваха и крайбрежната зона.

Часове наред спасителните екипи претърсваха района край „Харманите“. По-рано началникът на Спасителната служба Иван Георгиев предупреди, че морето е опасно и след силните ветрове са се образували течения.