Градове и села повишават готовността си за реакция при пожари

В разгара на лятото и активния пожароопасен сезон Националната асоциация на доброволците в Република България (НАДРБ) провежда мащабна инициатива за повишаване на готовността за реакция при пожари в над 100 по-малки населени места в страната. Проектът обхваща градове и села в областите Благоевград, София-град и София област, Хасково, Ловеч и Пазарджик и поставя акцент върху превенцията, подготовката и способността на местните общности да предприемат адекватни първоначални действия при възникване на пожар. Инициативата се реализира с подкрепата на Фондацията на Кока-Кола ХБК и е част от партньорството с НАДРБ за повишаване на устойчивостта и готовността на местните общности при бедствия.

В рамките на проекта в малките населени места се изграждат противопожарни депа, оборудвани с необходимите средства за работа на местни гасачески групи. Паралелно с това до хората достигат информационни материали с практически насоки за превенция на риска от пожари и за организация на действията на спонтанни доброволци при възникване на извънредна ситуация.

Особен фокус се поставя и върху подготовката на хората, които имат ключова роля в първите минути след възникването на пожар. НАДРБ провежда обучения на кметове на кметства и представители на местните администрации за първоначални действия и организация при горски пожари.

„Когато възникне пожар, доброволците често са сред първите на терен и имат важна роля за защитата на хората, домовете и природата. Но нашата работа не започва и не приключва с реакцията при самия инцидент. Инвестицията в превенция, подготовка и знания е най-ефективният начин да опазим хората и населените места. Затова за нас е особено важно да достигнем и до по-малките градове и села, където добрата организация и наличното оборудване могат да бъдат решаващи в първите минути на един пожар“, коментира д-р Ясен Цветков, председател на Управителния съвет на Националната асоциация на доброволците в Република България.

Инициативата се реализира със средства от дарението в размер на над 100 000 евро, предоставено от Фондацията на Кока-Кола ХБК на НАДРБ през 2025 г. в подкрепа на борбата с горските пожари в България. С тази подкрепа се осигуряват високопроходими противопожарни автомобили, специализирано оборудване и инструменти за работа на терен, изграждат се противопожарните депа и се реализират информационни инициативи за повишаване на готовността на обществото при бедствия.

„За нас истинската стойност на едно партньорство се измерва с дългосрочния ефект, който то оставя в общностите. Затова заедно с НАДРБ насочваме усилията си не само към осигуряването на необходимото оборудване за реакция при пожари, но и към превенцията и подготовката на хората. Вярваме, че когато местните общности разполагат едновременно със знания, организация и подходящи средства, те могат да бъдат много по-подготвени да реагират в критичните първи минути. Именно това е устойчивият резултат, който искаме да постигнем с подкрепата си“, коментира Лилия Велинова, мениджър „Корпоративни партньорства и социална отговорност“ в Кока-Кола ХБК България.

Партньорството между НАДРБ и Кока-Кола ХБК продължава и с инициативи за изграждане на практически умения за реакция при извънредни ситуации. По-рано тази година експерти и спасители от НАДРБ проведоха специализирани обучения за служители на Кока-Кола ХБК България, посветени на действията при бедствия и извънредни ситуации, подготовката на евакуационна раница и оказването на първа долекарска помощ.