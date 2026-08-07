Опера под звездите и танци в облаците предлага Белоградчик

Белоградчик се утвърждава като една от най-горещите културни дестинации в България за лятото и есента и заслужено е наричан столица на приключенията. Уникалният природен феномен на Белоградчишките скали се превръща в естествен декор за поредица от мащабни събития. Ако планирате посещение на този магичен регион, той ще ви предложи традиционния фолклорен събор, който ще се проведе от 7 до 9 август. Събитието събира пазители на българските традиции, занаятчии и самодейни състави, които изпълват града с народна музика и танци.

Опера и балет сред скалите

Успоредно с това продължават емблематичните фестивали “Опера на върховете” и “Сцена на върховете”. В периода до 4 септември можете да гледате оперни и балетни спектакли сред скалите, сред които изпъкват класиките “Тоска”, “Кармен”, “Мадам Бътерфлай” и “Кабаре”. Наред с тях, от 10 юли до 5 септември се провеждат театрални постановки и концерти. Любителите на българския рок могат да се насладят на концертите на група “Тангра” на 21 август и на БТР на следващия ден - 22 август.

Месецът на горещия въздух и полетите в небето

Септември е запазен за любителите на екстремните преживявания, романтиката и спиращите дъха гледки отвисоко.

От 11 до 13 септември ще се проведе третото издание на Lions Balloon Festival, който събира пилоти на балони с горещ въздух от цяла Европа и предлага свободни и панорамни полети над скалите. Веднага след това, от 19 до 22 септември, сезонът се закрива грандиозно на поляна “Панаирището” с шестата балонена фиеста. Очакват се десетки балони, вечерни светлинни шоу програми, известни като нощни сияния на балоните, и много забавления на открито.

Така че, независимо дали търсите уединение сред природата, силно рок преживяване или романтика в облаците, Белоградчик е мястото, което ще ви предостави всичко това, но и ще ви накара да се влюбите отново в България. Опаковайте куфарите, вземете доброто си настроение и станете част от този незабравим скален маратон, защото спомените, направени край Белоградчишките скали, остават сякаш завинаги и във вечността на самите скали.