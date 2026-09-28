Белградската филхармония гостува в София на 28 октомври

На 28 октомври Белградската филхармония гостува в зала „България“ като част от цикъла „Световни оркестри“ на Софийската филхармония. Заедно с един от най-значимите оркестри на Балканите в София пристигат чешкият пианист Лукаш Вондрачек и Урош Лайовиц – бивш главен, а днес почетен диригент на Белградската филхармония.

Програмата събира произведение, което публиката разпознава още с първите акорди, и музика, която рядко има възможност да чуе извън Сърбия: Първия концерт за пиано на Чайковски и Симфонията в до минор на Петър Коньович, смятана за първата симфония в историята на сръбската музика.

Белградската филхармония е основана през 1923 година от композитора и диригент Стеван Христич. През своята повече от вековна история оркестърът работи с някои от най-големите имена на ХХ век – Карл Бьом, Леополд Стоковски, Кирил Кондрашин, Генадий Рождественски, Йехуди Менухин, Давид Ойстрах, Артур Рубинщайн, Святослав Рихтер, Емил Гилелс и Мстислав Ростропович. Гастролира в Европа, Русия, Великобритания, Мексико и Куба и участва във фестивали като „Пражка пролет“, Berliner Festspiele и фестивалите в Сполето, Монтрьо и Берген. Оркестърът има записи за Philips, Decca и Electrola, а през последните две десетилетия се утвърждава като една от най-разпознаваемите и смело развиващи се музикални институции в региона.

Особено място в историята на Белградската филхармония заема Зубин Мета. През 1958 година младият тогава диригент получава именно от този оркестър една от първите професионални възможности в кариерата си. Оттогава между Мета и белградските музиканти се изгражда близост, която продължава вече близо седем десетилетия. Маестрото многократно се връща при оркестъра, подкрепя обновяването на инструментариума му и каузата за изграждане на нова концертна зала, а фондацията на Белградската филхармония носи неговото име.

През 2023 година Зубин Мета дирижира тържествения концерт за стогодишнината на оркестъра, последван от турне в Тирана и Скопие. А през януари 2026 година Белградската филхармония бе избрана да постави началото на световните чествания за 90-годишнината на Мета с два концерта в родния му Мумбай. Под негово диригентство на сцената заедно с оркестъра излязоха Ланг Ланг и Пинкас Цукерман. Самият Мета определя Белградската филхармония като един от любимите си оркестри и говори за изключително специалната си връзка с нейните музиканти.

На 28 октомври този оркестър пристига в София с програма, която свързва световния репертоар със собствената му музикална история.

Солист в концерта на Чайковски е Лукаш Вондрачек – победител в престижния конкурс „Кралица Елизабет“ в Брюксел през 2016 година и първият чешки пианист, спечелил голямата награда в историята на конкурса. Вондрачек излиза за първи път на сцена едва четиригодишен, на шестнайсет дебютира в „Карнеги хол“, а днес е желан партньор на водещи оркестри в Европа и Съединените щати.

Първият концерт на Чайковски не се нуждае от представяне, но никога не прощава рутината. Зад прочутото начало, големите мелодии и впечатляващата виртуозност стои партитура, която изисква от солиста едновременно сила, свобода и пълно разбиране с оркестъра. Тъкмо в подобен репертоар ярката техника и естественият музикален размах на Вондрачек намират най-силното си поле.

Във втората част Белградската филхармония ще представи едно от значимите произведения в историята на сръбската симфонична музика – Симфонията в до минор на Петър Коньович.

Композитор, диригент, педагог и музикален писател, Коньович е сред личностите, положили основите на професионалния музикален живот в Сърбия през ХХ век. Музикалният му език тръгва от късния романтизъм, но носи и влиянията на модернизма и фолклора. Изпълнена от Белградската филхармония, неговата симфония ще прозвучи не като историческо любопитство, а като жива част от музикалната памет на региона.

Зад диригентския пулт застава Урош Лайовиц – музикант с особено място в историята на оркестъра. Неговият мандат като главен диригент в началото на новия век е свързан с решителна промяна в художествената работа на институцията и с нов етап в развитието на състава. След повече от сто концерта с Белградската филхармония през 2023 година Лайовиц е удостоен със званието „почетен диригент“.

Билети са налични на касата на зала „България“ и в Ивентим.



