Изкуственият интелект влезе в родната естрада. Братя Аргирови с неочаквано признание

„Същите сме като в младостта си. Само вече около нас няма мадами. Женени мъже сме.“ С тази шеговита равносметка братя Аргирови предизвикаха усмивки в студиото на „Събуди се“ по Нова телевизия. Благовест и Светослав признаха пред Марина Цекова, че годините не са успели да отнемат нито желанието им за музика, нито чувството им за хумор.

Двамата обаче гледат малко по-различно на живота. Благовест се определя като „тежък оптимист“ и е убеден, че и днес двамата могат да правят всичко, което са правили в зората на кариерата си. А Светослав е по-предпазлив и определя себе си като реалист.

За едно обаче близнаците са на едно мнение – хубавото тепърва предстои.

Братя Аргирови вече са готови и с четвъртата си обща песен с Тони Димитрова. Новото парче носи подходящото за житейската им философия заглавие „Май сме си същите“. Текстът е на Маргарита Петкова, а музиката – на Благовест Аргиров.

Сътрудничеството им с Тони Димитрова вече е толкова разпознаваемо, че хората започнали да ги питат дали бургаската певица не е станала третият член на семейството.

„Прекрасно изразява музиката ми“, казва Благовест за Тони.

Популярните братя направиха и друго любопитно признание – използвали са изкуствен интелект при създаването на новата песен. Но все пак поставили ясна граница. AI е помогнал единствено за аранжимента, който впоследствие музикантите допълнително са обогатили.

Според близнаците новите технологии вече се използват все по-масово и от музикантите на Запад, но това не означава, че човешкото творчество трябва да остане на заден план. За тях именно създаденото от човека е онова, което носи истинската емоция и продължава да въздейства на публиката.

Благовест и Светослав коментираха с хумор и темата за политиката, от която продължават да стоят далеч.

„Не мога да си представя аз да съм президент, а Благовест да ми е вице“, пошегува се Светослав.

Оказа се, че зад дистанцията им от политиката стои и старо семейно обещание.

„Бяхме обещали на дядо ни да не се занимаваме с политика“, признаха двамата. И така десетилетия след времето, когато около тях наистина е имало тълпи от „мадами“, Благовест и Светослав продължават да правят музика и да гледат напред.