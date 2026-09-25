Джордж Клуни потъна в скръб

Джордж Клуни преживява тежко смъртта на Пресли Гербер, който за него бил като „втори син“, съобщи The Standard.

Пресли, син на модела Синди Крауфорд и на бизнес партньора и близък приятел на Клуни Ранде Гербер, почина в неделя (20 септември) на 27-годишна възраст след предполагаемо предозиране с наркотици.

Клуни познава Ранде Гербер от 90-те години, а през 2013 г. двамата основаха компанията за текила Casamigos. Холивудският актьор е бил важна част от живота на Пресли и двамата са имали специална връзка.

Клуни се чувства „съсипан“ от смъртта на модела и след трагедията е бил забелязан да подкрепя Синди Крауфорд и Ранде Гербер в дома им в Лос Анджелис.

„Джордж не крие чувствата си и наистина много обичаше Пресли. Това беше невероятно болезнена и нежелана изненада и, честно казано, огромен удар за Джордж“, заяви източник пред „Дейли Мейл“.

„Той е съсипан, защото Ранде е най-добрият му приятел и всички съчувстваха на Пресли. Няма гняв или срам, само дълбока тъга. Пресли имаше сериозни проблеми с депресия и тревожност. Никой не може да го вини за това. Пресли живееше в кошмар“, допълни източникът.

Семействата Клуни и Гербер са близки от десетилетия. Гербер са гостували на Джордж в Италия, семействата са прекарвали време заедно в домовете си в Лос Анджелис, а напоследък са вечеряли заедно и в Ню Йорк.

„Джордж прекарваше часове в разговори с Пресли. Особено след като Пресли беше заловен да шофира под въздействието на алкохол през 2018 г., Джордж го съветваше: „Не прави това, не е разумно. Внимавай“, разказа източникът.

„Напоследък Джордж му изпращаше и сърдечни послания като: „Аз съм до теб“. Те бяха близки. Пресли беше повече от детето на приятел - между тях имаше истинска връзка.“

Подкрепата на Клуни към Пресли идва и на фона на собствените му преживявания с наркотиците в началото на 80-те години, когато е млад актьор.

Миналата година той заяви пред списание „Ескуайър“, че се е „шегувал, че е вземал твърде много наркотици“, но подчерта, че това „никога не е било голям проблем“ за него.