Най-после! Синди Крауфорд изплю камъчето за развода с Ричард Гиър
Двамата се разделиха след 4 години брак
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Двамата се разделиха след 4 години брак
Ще отнеме ли той работата на програмистите? Факти и митове за една от най-динамичните технологии, появявали се някога на планетата
Световният супер модел разказа на колежката си Наоми Кембъл за среща с принцеса Даяна
Кая Гербер, 14-годишната дъщеря на Синди Крауфорд, тръгна по стъпките на майка си, която каза, че вече слиза от модния подиум. Амбициозното момиче под...
Звездите разпускат в слънчевия Лос Кабос
Синди Крауфорд не позволява на децата си да ходят на училище, защото се притеснява да не се натровят. Учебната година за Пресли (15) и Кая (12) трябва...
Една жена е красива не когато е млада, а когато усеща себе си прелестна и на върха. Това важи с пълна сила за 47-годишната Синди Крауфорд, която не е...