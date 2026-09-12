Любопитно

На вечерята в Ню Делхи! Путин, Си и Моди пробваха вкуса на златото

Похапнаха гъбите на дълголетието

На вечерята в Ню Делхи! Путин, Си и Моди пробваха вкуса на златото
12 сеп 26 | 23:56
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Александра Василева

18-ия среща на върха на БРИКС завърши с пищен банкет, в който лидерите бяха нагостени с изискани вегетариански ястия от индийската кухня, пишат местните медии.

Сред тях е традиционното руло с нахут, горчица, кокос и къри листа, овкусено с манго, кисело мляко, както и гъбени кебапи с ментови перли върху традиционния леко сладък ширмалски хляб.

Основното ястие, което пробвали руският президент Путин, китайският държавен глава Си Цзинпин и индийският премиер Моди, било меко сирене, панирано с доматен и шалот сос, както и едни от най-лековитите гъби - хималайските смръчкули, приготвени с аспержи, шафран, стафиди и бадеми.Гъбите са едни от най-ефикасната профилактика срещу болести и гаранция за дълголетие.

За десерт те опитали традиционното индийско фирни – млечно-оризов пудинг с черници, но за високите гости той бил със златен лист.

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Автор Александра Василева

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9 Коментара
Истински
преди 15 часа

Е, да коментираме. Яденето вкусно, очакваните резултати след него? При всички случаи ще се пренареди световния ред но как и тези уважаеми лидери не знаят. Нито носят отговорност! Да му мислят обикновените хора, че идват роботите. Никой не носи отговорност за нищо, дори за собственото си безумие. Целта е единствено да укрепят собствената си власт и да си удържат живота. Нищо друго не ги интересува. Какво бъдеще предлагат на младите хора, освен всякаква форма на конфликтите и експлоатацията! Проклети да са!

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Западните
преди 12 часа

Отрепки могат само да си мечтаят за такава храна ИЗРОДИТУ МУ ТЕРОРИСТКИ ДА ПУКНАТ ДАНО ТОЗИ ФАЛШИВ ЛЪЖЛИВ ДИВ ЗАПАД!!!

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ХСС
преди 5 часа

Абе що ми се струва че си написал този тъп коментар от айфон😆😜🤡

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Бай Ганю
преди 3 часа

Вие от коя лудница сте уважаеми Антидивзападен путиняга? Главния лекар сигурно не знае ,че ви трябва тройна доза Риталин преди лягане.

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Алито от София
преди 9 часа

Гадна храна,щом няма домушарка кака Гроздана 55 градуса,вълча салата,вратни пържоли,лютиви кюфтета,друсан кебап,пъркани люти чушлета с оцет и чесън и здрави момчета да отхвърлят работа,значи напразно събиране,но едно е ясно,че зеленият наркоман е напълнил памперса,Путин го приключва,и няма кой да лапа пари от урсула и шварц

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ХСС
преди 5 часа

Еее той путя все ги приключва и Зеленски все пълни гащите ама нещо работата не върви🤣

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Бай Ганю
преди 3 часа

Али, явно здравите момчета яко са ти одрусали кебапа и лютите чушки между двата gluteus maximus-a не ти се отразяват добре. По добре си ходи по гейпарадите и не коментирай световната политика.

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ХСС
преди 5 часа

Е нема нищо! Простолюдието да мре, а пък тези ще си хапнат.

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Рашку
преди 38 минути

А дали след това са акали в златни тоалетни,питам аз?

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