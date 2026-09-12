18-ия среща на върха на БРИКС завърши с пищен банкет, в който лидерите бяха нагостени с изискани вегетариански ястия от индийската кухня, пишат местните медии.

Сред тях е традиционното руло с нахут, горчица, кокос и къри листа, овкусено с манго, кисело мляко, както и гъбени кебапи с ментови перли върху традиционния леко сладък ширмалски хляб.

Основното ястие, което пробвали руският президент Путин, китайският държавен глава Си Цзинпин и индийският премиер Моди, било меко сирене, панирано с доматен и шалот сос, както и едни от най-лековитите гъби - хималайските смръчкули, приготвени с аспержи, шафран, стафиди и бадеми.Гъбите са едни от най-ефикасната профилактика срещу болести и гаранция за дълголетие.

За десерт те опитали традиционното индийско фирни – млечно-оризов пудинг с черници, но за високите гости той бил със златен лист.