Драконът настъпва! Си Цзинпин обяви твърд курс
Иска е юанът да е резервна световна валута
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Иска е юанът да е резервна световна валута
Няма никакъв шанс БРИКС да замени щатския долар, каза американският президент
Членове на БРИКС са още Египет, Етиопия, Иран и ОАЕ
„Каним учени от цял свят да се присъединят към сътрудничеството“, добави той
Той коментира и други теми от международния дневен ред
Заплаши страните от БРИКС заради долара
„Ние изискваме ангажимент, че те няма да създадат нова валута на БРИКС
"Таймс" пише, че Белград отдавна балансира между Изтока и Запада
Коментар на експерти
Путин нарече китайския си колега Си Цзинпин скъп приятел“
Той изрази надежда за положителни резултати
Ще участват лидерите на страните-членки на БРИКС и други държавни и правителствени глави
МВФ и Световната банка не изпълняват ролята си, казва руският финансов министър Антон Силуанов
По думите му присъединяването на Турция към БРИКС и АСЕАН „ще промени аритметиката на регионите“
Други подробности не се привеждат към настоящия момент
Игрите на БРИКС получиха жестока критика
БРИКС е "полезен и важен канал" за укрепване на икономическото сътрудничество
Аржентина отказа да е в БРИКС
Руският държавен глава определи хуманитарните паузи като правилна стъпка към мира
Кога ще стане това