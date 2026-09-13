Си, Путин и Моди с твърда позиция за войната в Близкия Изток

Най-същественият резултат от двудневната среща на върха на БРИКС в Делхи е общата позиция за войната в Близкия изток. Лидерите успяха да договорят призив към всички страни да проявяват „максимална сдържаност“ и да избягват действия, които могат допълнително да влошат ситуацията. Консенсусът има особена тежест, защото сред членовете на БРИКС са както Иран, така и Обединените арабски емирства, а различията около войната досега правеха общата позиция трудна.

Делхи успя там, където различията бяха най-големи

В декларацията лидерите изразяват „дълбока загриженост“ от продължаващата ескалация в Близкия изток и настояват международните конфликти да се решават чрез диалог, консултации и дипломация. Документът призовава и за защита на цивилната инфраструктура и ядрените обекти, поставени под гаранциите на Международната агенция за атомна енергия.

Постигането на общ текст се превърна в дипломатически успех за домакина Индия. Само няколко месеца по-рано външните министри на БРИКС не успяха да се договорят за общо изявление, като войната и различията между Иран и някои държави от Залива бяха сред най-спорните теми. Сега лидерите намериха формула, която позволява на всяка страна да запази националната си позиция, но същевременно всички да поискат деескалация.

„Надяваме се, че декларацията, приета на срещата на върха в Делхи, ще даде ясна посока на нашата споделена визия и на нашето бъдещо сътрудничество“, заяви индийският премиер Нарендра Моди при закриването на форума.

БРИКС защити и свободната световна търговия

Вторият важен резултат е общата позиция за международната търговия. Страните потвърдиха подкрепата си за недискриминационна, отворена, справедлива и многостранна търговска система, основана на правила и със Световната търговска организация в нейния център.

Декларацията изразява тревога от едностранните тарифни и нетарифни ограничения, които според страните от БРИКС нарушават нормалните търговски отношения. Темата има особено значение на фона на санкциите срещу Русия и Иран и на нарастващото използване на митата като инструмент във външната политика.

Моди призова партньорите си да работят за по-приобщаващ световен икономически растеж. „Силата на БРИКС е в нашето многообразие и в нашето сътрудничество“, заяви индийският премиер.

Моди: БРИКС вече е екосистема от решения

Домакинът на срещата представи разширения формат не просто като политически клуб, а като механизъм, който трябва да предлага конкретни решения.

„Дискусиите ни през двата дни засилиха убеждението, че БРИКС не е само група страни, а екосистема от решения“, заяви Моди.

Индия използва председателството си, за да постави силно ударение върху ролята на Глобалния юг. Моди призова развиващите се държави да получат по-голямо участие в глобалното управление и международните финансови институции, а не само да изпълняват правила, създадени другаде.

Путин видя стъпка към многополюсен свят

Руският президент Владимир Путин приключи престоя си в Делхи с оценката, че БРИКС вече се е превърнал в една от значимите сили на международната сцена.

Според Путин групата допринася за оформянето на световен ред, който Москва определя като по-справедлив и многополюсен. Това остава една от основните руски тези за БРИКС - блокът да бъде противотежест на институциите и политическите механизми, в които Западът традиционно има водеща роля.

Сходно послание отправи и китайският президент Си Цзинпин, макар да го формулира през защитата на международните правила.

Си: Свят без правила е като кръстовище без светофар

Си призова Глобалния юг да защитава международното право и основните правила на международните отношения.

„Един свят без правила е като кръстовище без червен светофар, едно кръстовище, на което цари хаос и на което безредиците са неизбежни“, заяви китайският лидер.

Пекин използва форума и за предложения за по-дълбоко сътрудничество между страните от БРИКС в търговията, финансите и технологиите, включително в областта на изкуствения интелект.

Си и Моди направиха още една крачка един към друг

Срещата донесе и важен двустранен резултат. Посещението на Си Цзинпин в Индия затвърди процеса на постепенно разведряване между Пекин и Делхи след кървавите сблъсъци по спорната им хималайска граница през 2020 г.

При разговора си двамата лидери се ангажираха различията да бъдат управлявани по честен, разумен и взаимно приемлив начин. Индийската страна подчерта необходимостта отношенията да бъдат разглеждани в дългосрочен план и различията да не се превръщат автоматично в конфликти.

Недоверието между двете азиатски сили не е изчезнало, но самият факт, че Си участва лично в срещата в Делхи и проведе разговори с Моди, показва продължаващо затопляне на отношенията.

Каква беше срещата в Делхи

Двудневният форум на 12 и 13 септември беше 18-ата среща на върха на БРИКС и премина под мотото „Изграждане на устойчивост, иновации, сътрудничество и устойчиво развитие“. В основата на разговорите бяха международната сигурност, Близкият изток, търговията, енергетиката, глобалните вериги за доставки и реформата на международните институции.

БРИКС възникна като формат на големи нововъзникващи икономики - първоначално Бразилия, Русия, Индия и Китай, към които впоследствие се присъедини Република Южна Африка. Днес пълноправни членове са още Египет, Етиопия, Иран, Обединените арабски емирства и Индонезия, а около основното ядро има и група партньорски държави.

Тъкмо разширяването прави постигането на общи позиции все по-трудно - в една организация се събират държави с различни съюзници, интереси и отношения със САЩ и Европа. Затова общата декларация от Делхи е и най-важният политически резултат от форума: въпреки вътрешните противоречия БРИКС успя да излезе с единна позиция по една от най-опасните войни в света.

Следващата среща на върха ще бъде в Китай през 2027 г.