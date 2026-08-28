Вторият потоп в Непал тръгна! Езерото преля и спря спасителите

Най-страшният сценарий след катастрофалния потоп по границата между Непал и Китай започна да се сбъдва. Езерото, образувано зад огромна преграда от кал, камъни и лед, започна да прелива в петък и постави под непосредствен риск вече опустошените райони надолу по течението. В непалския район Расува хора бяха видени да бягат нагоре по склоновете, докато нивото на реката се покачваше. Опасността принуди Непал временно да прекрати спасителните операции, а Китай изтегли спасителите и техниката си на безопасно място.

Водата вече е минала преградата

Непалските власти са получили предупреждение, че водата от новообразуваното езеро е преминала през естествената преграда. „Виждаме, че нивото на водата в реката се покачва“, заяви Нарендра Парияр, най-високопоставеният административен представител в тежко засегнатия район Расува. Все още не е ясно докъде може да достигне новото покачване.

Само за едно денонощие количеството вода в езерото се е увеличило значително. В четвъртък китайски инженери го оцениха на между 1,5 и 2 млн. кубически метра, а в петък обемът вече надхвърля 2,5 млн. кубически метра. Китай изпрати специален осемчленен инженерeн екип, който извърши въздушно обследване и триизмерно моделиране на опасната зона.

Спасителите отстъпиха пред опасността

Рискът от внезапно скъсване на преградата накара китайските власти да наредят всички спасителни екипи и автомобили да се изтеглят и да изчакат на безопасно място. В Непал издирването беше прекратено за 90 минути като предпазна мярка. До този момент хеликоптери претърсваха планинските долини и доставяха храна и помощи на хиляди откъснати хора, а екипи с обучени кучета продължаваха да търсят тела и оцелели сред огромните наноси.

Трагедията от сряда вече е взела живота на 469 души само в Непал, а в Тибет са потвърдени още три жертви. Почти 1000 души остават в неизвестност от двете страни на границата, като най-малко 540 от изчезналите са чужденци. В тибетския окръг Гиронг се издирват 558 души, сред които 260 чужди граждани.

Всичко и всички ги няма

Сред последните спасени от Расува е Дибга Таманг, изведен в четвъртък с още трима души до военен лагер в Нувакот. Думите му показват мащаба на случилото се по-силно от статистиката. „Всичките ни хора ги няма. Мъртви са. Няма кой да ме чака. Всичко и всички ги няма“, разказа той пред Ройтерс.

Първата стихия беше предизвикана след откъсването на огромна ледена и скална маса в Хималаите. Поток от лед, камъни, кал и вода се устреми през планинската речна система и помете селища, електроцентрали, мостове и пътища по маршрута между Катманду и Лхаса. Граничният комплекс при Гиронг беше практически унищожен за секунди.

Семейства по света чакат една новина

Сред изчезналите са поклонници и туристи от множество държави. В САЩ десет жени чакат информация за съпрузите си, които са пътували към връх Кайлаш в Тибет. „Къде са те?“, попита през сълзи Снеха Судхир от Вирджиния. По думите ѝ семействата се редуват да плачат, да се съвземат и отново да търсят информация.

Президентът Доналд Тръмп обяви, че САЩ е предложила помощ на Непал. Той описа кадрите от бедствието като невиждани и каза, че здрави сгради са били пометени „като клечки за зъби“. Непалското правителство засега отказва чуждестранни спасителни екипи, като заявява, че собствените му сили могат да продължат издирването.

Китайският премиер Ли Цян пристигна в засегнатия район Гиронг още в четвъртък, а китайските спасителни екипи остават в готовност да се върнат в опасната зона веднага щом условията позволят.