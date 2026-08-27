Българин в неизвестност след кошмара в Непал

Българин е в неизвестност след внезапните наводнения и кални свлачища, засегнали пограничния регион между Непал и китайския автономен регион Тибет. Това показва актуализираният списък на Туристическия борд на Непал от 27 август 2026 г., пишпе NOVA

В документа са посочени общо 644 души от различни държави, които към 12:00 часа местно време все още се водят в неизвестност.

162 са потвърдените жертви на стихията. Близо 1500 души са в неизвестност.

Експерти както от Непал, така и от САЩ смятат, че катастрофалното наводнение вероятно е предизвикано от откъсване на долната част на ледник, срутила се към дъното на долина, която се намира на стотици метри по-надолу. Първоначалните съобщения от непалски власти сочеха, че трусът в района може да е причинил срутване на част на ледника и да е предизвикал катастрофата. Според американската геоложка служба земетресението с магнитуд, първоначално съобщен като 4,4, всъщност е било сеизмична енергия, генерирана от срутването на ледникови скали и лед.