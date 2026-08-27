Непал потъна в кошмар! Близо 1500 души са в неизвестност

Мащабът на бедствието по границата между Непал и китайския Тибет продължава да расте драматично. По последни данни най-малко 165 души са загинали, а близо 1500 се водят изчезнали от двете страни на границата. Сред тях има над 800 чуждестранни граждани от повече от две десетки държави, като спасителите предупреждават, че броят на жертвите почти сигурно ще се увеличи. Хиляди полицаи, военни и спасители издирват оцелели сред огромни пространства, покрити с кал, скални късове и останки от разрушени сгради.

Броят на изчезналите расте с часове

Само в Непал властите вече издирват 826 души, като почти 600 от тях са чужденци. Сред изчезналите са 177 граждани на Индия, 63 на САЩ, 34 на Австралия, 33 на Великобритания и 25 на Канада. Много от тях са туристи и поклонници, пътували към Кайлаш и езерото Мансаровар - свещени места в Тибет, които привличат хиляди хора точно през този период от годината.

От китайската страна на границата положението също се влошава. В окръг Гиронг в Тибет 558 души вече се водят изчезнали, сред тях 260 чужденци, а най-малко трима души са загинали. Китайските власти разширяват издирването, докато достъпът до част от засегнатите райони остава изключително труден.

За секунди изчезна цял граничен пункт

Силата на стихията е била ужасяваща. Огромна маса от вода, кал, лед и скали е преминала през планинските долини и е помела пътища, мостове, къщи, енергийни съоръжения и автомобили. Проверени видеозаписи показват как потокът връхлита граничния пункт при Гиронг и отнася хора и инфраструктура почти мигновено.

Оцелели разказват пред Ройтерс за стена от кал, която се е издигала все по-високо, докато приближавала домовете им. Един от тях успял да се спаси, но видял как съпругата му е отнесена от потока. Друг човек оцелял, след като се вкопчил в дърво, докато къщата до него изчезнала пред очите му.

Ледникът се срутил и отприщил бедствието

Първоначално се появиха съобщения, че земетресение може да е предизвикало катастрофата. По-късният анализ на Геоложката служба на САЩ обаче показва нещо различно - регистрираният сеизмичен сигнал вероятно е бил причинен от самото срутване на огромна маса лед и скали, а не от земетресение.

Част от ледник на около 5200 метра височина се е откъснала и е паднала повече от километър надолу към долината. Масата от лед, камъни и почва е връхлетяла река Лхенде, а последвалият поток е преминал надолу към Непал и е повишил водните нива с метри за изключително кратко време.

Има опасност кошмарът да се повтори

Тревогата не приключва със спасителната операция. Китайските власти съобщават за преградено езеро, образувано нагоре по течението в района на Гиронг. Ако естествената преграда от скали и кал поддаде, надолу по долината може да се устреми нова огромна водна маса.

Именно затова спасителните действия вървят паралелно с наблюдението на реките и нестабилните склонове. Опасността се усложнява от разрушените пътища, прекъснатото електроснабдяване и огромните количества наноси, които затрудняват достигането до някои от най-тежко засегнатите места.

Над 5000 души търсят оцелели

Само Непал е мобилизирал над 5000 военни и полицаи. Хеликоптери доставят палатки, храна и други спешни материали в районите, до които няма достъп по суша. Китай също изпрати големи спасителни екипи, военни и техника към тибетската страна на бедствието.

Индия изпраща хуманитарни доставки, Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец освободи близо 1 млн. швейцарски франка за операцията, а САЩ обявиха помощ от 500 000 долара за временни убежища, вода, санитарни материали и предмети от първа необходимост.

Европа също се включва

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС е готов да мобилизира допълнителна помощ. Европейската система „Коперник“ вече е активирана, за да картографира разрушенията и да подпомогне спасителните екипи на място.

Но часове след катастрофата най-тежкият въпрос остава без отговор - колко от почти 1500-те изчезнали все още са живи. Разрушенията са огромни, цели участъци от долината са заличени, а спасителите продължават да навлизат в райони, до които досега никой не е успявал да достигне. Именно там може да се крие както последната надежда за оцелели, така и истинският мащаб на едно от най-тежките бедствия в Хималаите през последните години.