Дете зад волана помете монаси. Цяла държава потъна в траур

Единадесетгодишно момче се вряза с камион в група будистки монаси на поклоннически път в североизточен Тайланд, като по последни данни загиналите са поне 10. Трагедията е станала в провинция Мукдахан, на около 600 км североизточно от Банкок. Групата е била тръгнала към провинция Убон Ратчатани по 260-километров маршрут само около половин час преди удара. Детето е задържано, а полицията разследва причините за катастрофата и обстоятелствата, при които е взело превозното средство.

Пътят на поклонението се превърна в трагедия

Общо 35 монаси от провинция Мукдахан са участвали в поклонническото пътуване. По данни, разпространени от местните власти и цитирани от Асошиейтед прес, петима са загинали на място, а още петима по-късно са починали в болница. Повече от 10 души са приети за лечение, като поне един от пострадалите остава в критично състояние.

Кадри от охранителни камери, споделени от местна спасителна група, показват монасите да вървят един след друг от едната страна на пътя. Малко след това камионът ги помита. Оцелели монаси са разказали пред полицията, че видели превозното средство да се отклонява, преди да излезе от пътя и да се забие в групата.

Момчето ще бъде разпитано със служители за защита на деца

Полицията съобщи, че 11-годишното момче е задържано и ще бъде разпитано в присъствието на служители за защита на деца. Според Асошиейтед прес родителите му може да бъдат разследвани за небрежност, ако се установи, че са допуснали детето да има достъп до камиона.

Разследващите все още изясняват дали момчето е било само в автомобила, как е потеглило и защо е изгубило контрол. Местни медии съобщават, че то е взело превозното средство без разрешение, но полицията не е обявила окончателна версия за причината за катастрофата.

Тайланд има тежък проблем с пътната безопасност

Трагедията отново насочи вниманието към един от най-болезнените проблеми в Тайланд - тежките пътни инциденти. Страната от години е сред държавите с висока смъртност по пътищата, а властите често посочват слабия контрол, високата скорост и рисковото поведение като основни причини за катастрофите. В този случай ударът е още по-шокиращ, защото жертвите са били монаси на религиозно поклонение.

Провинциалните власти призоваха за повече обществена и родителска отговорност след инцидента. Според тях трагедията показва колко бързо липсата на контрол може да се превърне в бедствие. За местната общност ударът има и силен духовен знак - шествие, тръгнало като акт на вяра, завърши със смърт и болка.

Мълчанието след удара е най-тежко

Това е катастрофа, в която числата не могат да поберат ужаса. Детската възраст на шофьора прави случая още по-труден - между наказателната отговорност, родителската вина и въпроса как изобщо едно дете се оказва зад волана на камион. Най-жестокото остава друго: хора, тръгнали пеша на поклонение, са били убити на пътя минути след началото на своя маршрут.

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