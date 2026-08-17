Лала остави 200 000 без ток на Хаваите

Над 200 000 души в Хавай останаха без електричество, след като „Лала“ достигна Големия остров и донесе проливни дъждове, силни ветрове и внезапни наводнения, предаде Ройтерс.

По данни на местните власти са постъпили сигнали за най-малко 100 повредени жилища. Губернаторът на Хавай Джош Грийн призова жителите да останат по домовете си заради опасните условия.

До обяд местно време „Лала“ се придвижваше на запад-северозапад с близо 26 км/ч. Максималните устойчиви ветрове достигнаха около 105 км/ч – малко под прага от 117 км/ч, необходим за ураган.

На Мауи, Оаху и Кауай остава в сила предупреждение за тропическа буря.

Особено сериозна е ситуацията в южните райони на Хавай, където „Лала“ предизвика внезапни наводнения. Местни представители ги определиха като „невиждани досега“.

Властите съобщиха и за най-малко един загинал при автомобилна катастрофа, свързана с лошите метеорологични условия.

Всички летища в щата вече са отворени, но властите съветват пътниците да проверят актуалната информация при авиокомпаниите си, преди да предприемат пътуване.