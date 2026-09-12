МВнР предупреди българи в чужбина! Къде е опасността
От външното ни министерство препоръчват на гражданите да проверяват предварително статуса на полетите си и информацията от авиокомпаниите и летищата
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От външното ни министерство препоръчват на гражданите да проверяват предварително статуса на полетите си и информацията от авиокомпаниите и летищата
Всички летища в щата вече са отворени
Стихията се очаква да достигне района през уикенда
Легендата на екшъна Чък Норис е починал на 86-годишна възраст в Хавай – новина, която звучи като сюжет, но този път не е филм.Семейството му съобщи тъ...
Свързва се с Пеле, богинята на огъня
Преплувах най-трудния и най-дълъг проток от веригата Oceans Seven, похвали се Стойчев
От кратера се показа светеща лава
Основните нужди на острова включват възстановени комуникации, гориво и храна
Булката е дългогодишната му приятелка Кели Спери
Дуейн Джонсън каза "Да" на дългогодишната си партньорка Лорън Хашиян
Култовият бургаски бар "Хавай" оцеля след като бе подпален за четвърти път. Заведението в центъра на града е пламнало отново навръх Коледа. Неизвестни...
Шестима ще живеят в изолация една година с цел бъдеща мисия до Червената планета На Хаваите започна научен експеримент, при който шестима доброволци...
След проливни дъждове над 2 000 тона вода от септични ями изтекла в океана. Теченията носят разлива към едни от най-известните и предпочитани плажове...
Богатите обичат хотелите и често отсядат в тях. Когато обаче търсят повече уединение и искат пълноценна почивка, е по-вероятно да наемат частен имот,...
65-годишна жена загина след като е била нападната от акула, докато плувала край хавайския остров Мауи Тя обичаше океана и плуваше всеки ден, разказв...
Хавай. Най-големият остров от архипелага Хавай продължава да е заливан с лава от изригналия наскоро вулкан Килауеа на острова, съобщиха американските...
Вашингтон. Бившият американски агент на Националната агенция за сигурност (НСА) Едуард Сноудън е използвал пароли на негови колеги в Хавай за достъп...