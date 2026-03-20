Мислехме го за безсмъртен, но днес издъхна в Хавай

Легендата на екшъна Чък Норис е починал на 86-годишна възраст в Хавай – новина, която звучи като сюжет, но този път не е филм.

Семейството му съобщи тъжната вест чрез публикация в социалните мрежи, разкривайки, че актьорът е починал в четвъртък сутринта, заобиколен от най-близките си. „С натежали сърца споделяме внезапната загуба на нашия обичан Чък Норис“, пишат те, като подчертават, че предпочитат да запазят подробностите около случилото се в личното пространство.

Причината за смъртта остава неясна, но според първоначалната информация става дума за неочаквано и рязко влошаване на здравето – нещо, което дори за човек с почти митичен образ като неговия, звучи нереално. Говори се, че е претърпял инцидент през последните 24 часа на остров Кауай, което го е накарало да потърси медицинска помощ, съобщиха източници пред TMZ в четвъртък. Предния ден е тренирал и изглеждал в добра форма.

Близките му го описват като отдаден съпруг, любящ баща и дядо, опора на семейството. Човек, който е живял с вяра, дисциплина и онази непоклатима решителност, която превърна името му в символ.

Публиката обаче ще го помни по друг начин – като лицето на екшъна от златните години на жанра. Сериалът Walker, Texas Ranger го превърна в икона, а филми като The Delta Force затвърдиха образа му на човек, който винаги излиза победител.

В по-късните години Норис се превърна в културен феномен отвъд киното – герой на безброй интернет митове и шеги, които го издигнаха до почти свръхчовешки статус. Парадоксът е, че именно тази митология прави новината за смъртта му толкова трудно смилаема.

Актьорът беше известен майстор на бойните изкуства и фитнес гуру, а по-рано този месец отпразнува рождения си ден, като сподели видеоклип, в който поддържа форма по време на тренировка.

Звездата придружи клипа с послание: „Днес съм на 86! Няма нищо по-хубаво от раздвижване в слънчев ден, за да се почувстваш млад. Благодарен съм за още една година, добро здраве и възможността да продължа да правя това, което обичам.

„Благодаря на всички вас, че сте най-добрите фенове на света. Вашата подкрепа през годините означаваше за мен повече, отколкото някога ще си представите. Бог да ви благослови, Чък Норис.“

Норис до голяма степен се въздържа от актьорски роли в по-късните си години, но направи малки епизодични роли в екшън филми, включително „Непобедимите 2“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com