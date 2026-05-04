Реликви от Априлското въстание оживяват в София

Уникални документи и редки издания, свързани с Априлско въстание, са представени в специална изложба в Столична библиотека по повод 150-годишнината от събитието. Експозицията е достъпна до 9 май и съчетава фотодокументална част с ценни книжни реликви.

Посетителите могат да проследят ключови моменти от подготовката, избухването и потушаването на въстанието. Изложбата привлича интерес както с историческата си стойност, така и с редките експонати.

Проектът е реализиран съвместно с Къща-музей „Иван Вазов“ към Националния литературен музей. Сред най-ценните експонати са първи издания на „Записки по българските въстания“ от Захари Стоянов и трудовете на Димитър Страшимиров, които пресъздават драматичните събития от края на XIX и началото на XX век.

Особено впечатляващи са екземплярите с автографи от колекцията на Константин Стоилов, както и редки спомени на участници във въстанието, включително текстове на Константин Величков. Посетителите могат да видят и оригинален ръкопис на Иван Вазов, както и първи издания на „Под игото“ на различни езици, които свидетелстват за международния отзвук на българската борба.

Експозицията включва и символичен макет на черешово топче - един от най-разпознаваемите символи на въстанието. Фотодокументалната част проследява събитията от избухването на бунта до трагичните сражения в Батак и Перущица, както и реакцията на европейската общественост чрез публикации на чуждестранни журналисти.

Изложбата предлага възможност за по-задълбочен поглед към едно от най-драматичните събития в българската история и събира на едно място свидетелства, които рядко се показват пред публика.

