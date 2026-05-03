Отиде си доайен на Военния театър, син на велик актьор

На 2 май, на 87 години, внезапно си е отишъл актьорът Петър Димов, съобщиха във Фейсбук от Театър "Българска армия".

"На 2 Май, на 87 години, внезапно си отиде от нас ветеранът на Театър “Българска армия” ПЕТЪР ДИМОВ.

Пепи - както всички го наричахме, беше един от благородните, доблестни и талантливи актьори в театъра. Огромно е наследството от роли, които той оставя. Благодарни сме за шанса и в последните години да бъде редом до нас - на сцената и в живота на трупата.

Светла да е паметта на Пепи Димов!", пишат колегите му от Театър "Българска армия".

Петър Димов е син на великия актьор Иван Димов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com