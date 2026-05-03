Шакира взриви Копакабана! Милиони на крака за безплатното шоу

Шакира превърна плажа Копакабана в гигантска сцена, след като излезе пред море от хора за безплатния си мегаконцерт в Рио де Жанейро. Очакванията на организаторите бяха за около два милиона души, а събитието се нареди сред най-мащабните музикални прояви в света.

Въпреки закъснението от над час, публиката не се разколеба и посрещна появата й с бурни реакции. Нощта бързо се превърна в едно от най-обсъжданите събития в глобалния шоубизнес.

Началото бе дадено с хита La fuerte, а още преди това небето над плажа се превърна в част от спектакъла. С помощта на дронове бе изобразена вълчица - символът, с който певицата е позната от години. Под пълната луна сцената бе подготвена за шоу, което комбинира музика, технологии и зрелищна визия.

Когато Шакира се появи, облечена в блестящ гащеризон в цветовете на Бразилия, напрежението сред публиката избухна. Огромната сцена от 1345 квадратни метра, изградена срещу емблематичния Копакабана Палас, се превърна в център на едно от най-големите музикални събирания на планетата. Фенове от различни части на света изпълниха плажа, превръщайки го в жива, пулсираща арена.

Събитието затвърди традицията на мегаконцертите в Рио, започнала през 2024 година с Мадона, която събра 1,6 милиона души, а година по-късно Лейди Гага привлече над 2,1 милиона зрители. Шакира се включи в тази линия със собствен почерк, комбинирайки латино ритми със силна визуална идентичност.

Макар Бразилия дълго време да е била резервирана към испаноезичната музика, подобни събития показват колко бързо се променя културният пейзаж. Латино попът вече е глобален феномен, а Шакира има специално място в страната, където изнася концерти още от 1996 година и говори свободно португалски.

