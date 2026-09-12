Веселин Маринов с безплатен концерт край морето тази вечер
Излиза на сцената в Албена с най-големите си хитове от юбилейното турне "Ти си любовта“
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Излиза на сцената в Албена с най-големите си хитове от юбилейното турне "Ти си любовта“
С час закъснение, но с грандиозен спектакъл звездата превърна Рио в сцена на латино попа
Stereo MC's ще изнесат безплатен концерт на 12 юли в местността Шуменско плато. Артистите са подготвили сет от най-популярните си хитове като Connecte...