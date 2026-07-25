Веселин Маринов с безплатен концерт край морето тази вечер

Почитателите на Веселин Маринов ще имат възможност да се насладят на безплатен концерт тази вечер, 25 юли, в курортен комплекс Албена.

Музикалното събитие е част от юбилейното лятно турне „Ти си любовта“, с което изпълнителят отбелязва 45 години на сцената.

Концертът започва в 21:00 часа на сцена „Ганвие“, разположена на плажа в Албена, а входът е свободен.

Публиката ще чуе едни от най-обичаните песни в репертоара на Веселин Маринов – изпълнител, който повече от четири десетилетия остава сред най-популярните имена в българската музика.

Юбилейното турне стартира от Плевен, премина през Пловдив, Стара Загора, Габрово, Горна Оряховица, Русе и Шумен, а след концерта в Албена предстоят срещи с публиката във Варна, Каварна, Созопол и Бургас.

Финалът на турнето ще бъде през ноември с три концерта в Зала 1 на Националния дворец на културата в София.