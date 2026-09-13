Веселин Маринов попиля Евровизия. Каза тежката истина
Певецът не скри критиките си към начина, по който се развива конкурсът през годините
Следете всички новини, анализи и коментари за Веселин Маринов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Певецът не скри критиките си към начина, по който се развива конкурсът през годините
Ще инвестира в родния си край
След всеки концерт, когато се прибере уморен в хотела, си казва: „Да, успях и днес"
Излиза на сцената в Албена с най-големите си хитове от юбилейното турне "Ти си любовта“
Големият ни певец има особено мнение за европейския конкурс
Разказа за жената до себе си и за голямо предателство
Коя е най-голямата болка на певеца
Спор след изпълнението на Иво Димчев
Поредна словесна престрелка между двамата
Участникът безспорно се превърна в едно от най-ярките имена в шоуто
На кой отбор е фен изпълнителят
Победител във втория лайв стана Иво Димчев
Новият сезон на обичаното шоу наближава
Съюзът на артистите обяви номинациите за награди "Икар"
14 събития с „вход свободен“ в продължение на 7 дни на фестивалите „Арт Будилник“ в двата града
Пакистанци всяват смут в Полски Тръмбеш
Как може да стане конфискация на парите
Големият певец разказа за личните си срещи с Димитър Пенев
Вече няма чувства, а само интереси, заяви легендата на родната музика
Певецът толкова често е на път, че фактически живее в колата си